Ruba cosmetici per 600 euro in farmacia: denunciato

Era entrato in una farmacia di Marassi e aveva rubato svariati prodotti cosmetici per un valore di 600 euro, ma il personale ha chiamato i carabinieri che hanno rintracciato il ladro.

Si tratta di un italiano di 27 anni, pregiudicato, denunciato la scorsa mattina dai militari della stazione di Marassi. La merce recuperata è stata restituita all'avente diritto.

Altro furto nel weekend a Voltri dove, domenica, i carabinieri hanno denunciato un 19enne ritenuto responsabile di aver derubato un'anziana che aveva appena prelevato duemila euro dalla banca.

Sempre per quanto riguarda le denunce del fine settimana, un 31enne gambiano e un 20enne algerino sono stati fermati per un controllo nel centro storico e, trovati in possesso di due coltelli di genere proibito, sono stati denunciati per porto d'armi od oggetti atti a offendere.