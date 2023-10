Ruba due computer in treno, poi scende e scappa: trovato e arrestato

Aveva approfittato di un momento di distrazione di due passeggeri su un treno per rubare due borse porta pc con relativo contenuto, scendere alla stazione di Genova Principe e infilarsi in via Gramsci. Ma grazie alle segnalazioni dei legittimi proprietari e all'azione della polizia di Stato, il responsabile dei furti, un uomo di 38 anni, è stato riconosciuto e arrestato.

La sala operativa della polizia, lo scorso giovedì pomeriggio, aveva ricevuto la segnalazione di un furto a bordo treno con l'autore che era stato visto scendere alla stazione di Principe. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno visto il 38enne, già conosciuto per reati predatori a bordo treno, all'altezza di via Gramsci, mentre camminava a passo spedito con due borse porta computer a tracolla.

Effettivamente in questura, dove è stato portato l'uomo per la perquisizione, è emerso che all’interno degli zaini c'erano due computer portatili di proprietà di altrettante persone che, contattate, hanno raccontato che effettivamente in treno avevano subito il furto del proprio pc mentre il convoglio passava per Genova.

Le immagini di sorveglianza fornite dalla Polfer hanno confermato il racconto dei due viaggiatori mettendo in luce il modus operandi del 38enne: una volta compiuto il furto sui vagoni, l’uomo è sceso dal treno e tramite il sottopasso di Principe è uscito dalla parte della stazione della metropolitana, per poi dileguarsi in via Gramsci.

Venerdì mattina è stato sottoposto a giudizio per direttissima.

Rimane comunque salva la presunzione di innocenza dell’indagato sino a sentenza definitiva.