Si finge corriere e ruba sette cellulari, 35enne denunciato

Gli aveva affidato sette cellulari, contanti e vestiti da far avere alla sua famiglia in Senegal ma, dopo il pagamento, non ha più avuto sue notizie e i suoi parenti non hanno mai ricevuto il pacco.

L'altro ieri, però, passando in via della Maddalena ha riconosciuto l'uomo che lo aveva ingannato dicendogli di andare in Africa una o due volte al mese, e ha chiamato la polizia.

Il corriere 35enne, che agli agenti ha dichiarato di aver smarrito la merce, invece poi rivenduta, è stato denunciato per appropriazione indebita e, una volta portato in questura, anche per essere irregolare sul territorio italiano.