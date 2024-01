Ruba birre al supermercato e con la polizia finge di essere minorenne: arrestato

Hanno rubato all'interno del supermercato, nascondendo le numerose birre sotto le giacche, per poi allontanarsi con fare minaccioso nonostante i dipendenti si fossero accorti di quello che era successo. In più uno di loro, portato in Questura, ha fatto finta di essere ancora minorenne, e alla denuncia per furto si è sommato anche l'arresto.

Ma andiamo per ordine: è successo mercoledì pomeriggio, verso le 15,30, in un supermercato di Genova: qui un gruppo di giovani è stato notato mentre rubava numerose bottiglie di birra dagli scaffali, nascondendole sotto gli abiti, per poi scappare senza curarsi dei dipendenti. In seguito al fatto è stata chiamata la polizia.

Dopo aver ascoltato le testimonianze e preso nota della descrizione dei ragazzi, gli agenti si sono messi alla loro ricerca, rintracciandone due nei pressi dell'Acquario, intenti a bere birra. Alla vista delle visite, i giovani hanno subito mostrato un atteggiamento nervoso e, su specifica richiesta, hanno tirato fuori da sotto le giacche alcune delle bottiglie rubate.

Una volta accompagnati in Questura per formalizzare la segnalazione di furto aggravato, uno dei due ha subito ammesso di avere 18 anni mentre l'altro ha riferito di non essere ancora maggiorenne. Sottoposto a fotosegnalamento, è emerso che il ragazzo, in più occasioni, aveva dichiarato date di nascita differenti. Dunque è stato portato all’ospedale Gaslini dove gli esami radiografici hanno accertato la sua maggiore età. È stato arrestato per false attestazioni sulla propria identità personale e denunciato per furto aggravato in concorso e per la violazione della normativa sull’immigrazione.

La direttissima questa mattina, fermo restando che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo nel caso dell’emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.