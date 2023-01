Ruba bici elettrica, studente finisce nei guai

Se ne andava in giro per il centro con la bicicletta ma non era la sua. É risultato chiaro dalla visione delle immagini di videsorveglianza cittadino: il giovane girava in sella ad una bici elettrica rubata di cui era stato denunciato il furto.

Così i carabinieri di Sestri Levante sono risaliti allo studente e lo hanno denunciato per furto aggravato.

Il mezzo, del valore di circa mille euro, è stato recuperata e restituito al proprietario.