Cerca di rubare biancheria intima, la danneggia e poi aggredisce i poliziotti

Prima ha cercato di rubare biancheria intima da un negozio, danneggiandola nel tentativo, poi non contenta ha aggredito uno dei poliziotti che erano intervenuti a bloccarla.

È successo in via Sestri, a Sestri Ponente, nella giornata di ieri, mercoledì 3 luglio, verso le 15,30. Una donna di 47 anni, in stato di ebbrezza, si è intrufolata in un punto vendita "Intimissimi" e ha tentato di rubare, danneggiandola, della biancheria.

Proprio in quel momento all'esterno stava passando una volante della polizia: gli agenti sono stati chiamati dai commessi del negozio e sono intervenuti prontamente, ma la 47enne ha dato in escandescenze e ha aggredito un poliziotto, causandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Non solo, perché si è messa anche a insultare e oltraggiare le forze dell'ordine, rifiutandosi di fornire le generalità.

È stata denunciata per tentato furto aggravato, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.