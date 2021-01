Ruba bancomat e compra smartphone da duemila euro

I Carabinieri di Forte San Giuliano hanno denunciato a piede libero un genovese di 33 anni che è stato sorpreso all'interno del centro commerciale "Stylecar" di via Cecchi alla Foce mentre cercava di fare acquisti con un bancomat rubato a un anziano.

Il 33enne, pregiudicato, è stato perquisito e trovato in possesso di un telefono cellulare di ultima generazione del valore di circa 2000 euro e della somma in contanti di 200 euro, frutto di un acquisto fraudolento e del prelevamento illecito effettuati con il bancomat rubato.

In tasca aveva anche un manganello telescopico in metallo proibito dalla legge. È stato quindi denunciato per “Indebito utilizzo di Carta di credito, furto aggravato e porto abusivo di arma”.