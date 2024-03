Ruba bancomat e fa acquisti tra Voltri e Albenga: preso con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza

La polizia locale di Genova ha identificato per il furto di un bancomat un uomo originario del nord Africa, privo di permesso di soggiorno.

A far scattare i controlli è stata la denuncia di una donna a cui era stato rubato il portafoglio a Sestri Ponente: in prima istanza sono stati analizzati i movimenti non autorizzati sul bancomat della vittima, una serie di acquisti effettuati tra Voltri e Albenga confermati dai filmati delle telecamere di sorveglianza.

Le indagini, che hanno visto il coinvolgimento dei distretti della polizia locale di Sestri Ponente e di Voltri, hanno portato all'identificazione di un uomo di origine nordafricana, riconosciuto e segnalato da un agente fuori servizio mentre passava per via Pra'. Qui è stato fermato dagli altri agenti: sul momento era privo di documenti di identità, dunque è stato accompagnato negli uffici di piazza Ortiz, dove è risultato essere un volto già noto ai carabinieri per reati al patrimonio, con svariate querele a carico e senza permesso di soggiorno.

In più, l’uomo è risultato in possesso di Rivotril, psicofarmaco attualmente noto come ‘eroina dei poveri’, senza la necessaria autorizzazione medica.

Il soggetto è stato denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione e indebito utilizzo strumenti pagamento.