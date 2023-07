Ruba all'interno di un'auto dopo aver cercato di aprirne diverse: arrestato

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 45enne per il reato di furto aggravato.

Nella serata di giovedì 13 luglio è giunta alla centrale operativa della Questura la segnalazione di una cittadina che dalla finestra della sua abitazione aveva visto un uomo tentare di aprire svariate auto parcheggiate in strada. A un certo punto, è riuscito a entrare all'interno di un abitacolo per poi uscirne velocemente e allontanarsi.

Grazie alla descrizione fornita, i poliziotti delle volanti del commissariato Centro e San Fruttuoso sono riusciti a rintracciare in via Groppallo l'uomo, visibilmente nervoso a seguito del controllo. In una tasca aveva una carta bancoposta di cui non ha saputo fornire spiegazioni.

A quel punto è stato condotto in questura e, dai successivi accertamenti sull'auto “visitata”, si è risaliti alla proprietaria che ha presentato denuncia di furto della carta rinvenuta addosso al 45enne.

Su disposizione del magistrato, l’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima fissato per questa mattina.