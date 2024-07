Cerca di rubare un'auto, ma non ci riesce perché è guasta: arrestato

È andata doppiamente male al ladro arrestato nella notte tra lunedì e martedì a Caricamento: primo perché ha cercato di rubare un'auto che però era guasta e non si è messa in moto, secondo perché è stato subito scoperto dalla polizia di Stato. Che lo ha arrestato.

È successo poco dopo le 3 del mattino: gli agenti di una volante del commissariato di Cornigliano, durante un controllo del territorio, hanno notato un giovane intento a rubare in un'auto parcheggiata in piazza Caricamento e si sono così fermati per bloccarlo.

Il ragazzo, 29 anni, aveva rotto con un martelletto frangi vetro il finestrino della macchina cercando poi di metterla in moto con delle chiavi di riserva trovate nell'abitacolo. Ma senza riuscirci: il mezzo infatti si trovava parcheggiato lì perché guasto, e infatti non si è messo in moto.

Il 29enne è stato dunque arrestato per furto aggravato.