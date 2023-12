Controlli nelle rsa: Sansa chiede i numeri, Gratarola spiega il metodo

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 5 dicembre 2023 Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un'interrogazione, in cui ha chiesto alla giunta il monte ore impiegato dagli ispettori in servizio presso le Asl e Alisa in sopralluoghi, in presenza, presso le residenze sanitarie assistenziali nel 2022 e quello disponibile per l'anno corrente.

Il consigliere ha rilevato che l'attività ispettiva, finalizzata alla tutela e alla garanzia del benessere delle persone in situazione di limitata libertà personale, è effettiva se è composta da attività documentali e sostanziali.

L'assessore alla sanità, Angelo Gratarola, ha precisato che la Regione ha previsto attività di vigilanza attraverso la legge regionale 9 del 2017 per le strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e che, in questo ambito, Alisa si avvale di personale del gruppo di valutazione delle Asl e dei Comuni competenti per territorio, la cui composizione varia in termini quantitativi e in base alla qualifica professionale richiesta e che, inoltre, viene presa in considerazione una composizione che varia, a seconda della tipologia della struttura e della segnalazione pervenuta, con un impegno orario variabile.