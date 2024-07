Forza la portiera di un'auto per rubare: un passante lo vede e chiama il 112

Ennesimo furto su auto parcheggiate, questa volta per fortuna non portato a compimento causa intervento delle forze dell'ordine. L'autore è un ragazzo di 26 anni senza fissa dimora che sperava di agire passando inosservato, ma un cittadino che passava lo ha visto e ha subito chiamato il 122. È successo in vico Palla, poco lontano dal Porto Antico, nella notte tra domenica e lunedì, verso l'1,20, quando il giovane è stato denunciato della polizia di Stato per ricettazione e porto di oggetti atti a offendere.

Il 26enne è stato notato da un passante mentre apriva un'auto parcheggiata, forzando la portiera anteriore, e rovistava al suo interno. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, arrivati sul posto con una volante, lo hanno visto uscire di corsa dal veicolo per scappare e dopo un breve inseguimento lo hanno raggiunto e fermato.

Dentro lo zaino, il ragazzo nascondeva un martelletto frangivetro e una cassa altoparlante che gli inquirenti sospettano sia stata rubata. Il 26enne è stato così portato in questura per gli accertamenti di rito e denunciato.

In questo periodo a Genova e in riviera sono tanti i casi di ladri che aprono le auto parcheggiate guardando la targa e selezionando specialmente quelle dei turisti, nella speranza di trovare all'interno borse e bagagli.