Punto da alcuni insetti, operaio in crisi respiratoria

L'elicottero Drago dei vigili del fuoco è intervenuto questa mattina in soccorso di un operaio di circa 40 anni, colto da una crisi respiratoria in seguito a numerose punture d'insetto. Il fatto è avvenuto in località Loco nel comune di Rovegno.

A dare l'allarme sono stati alcuni colleghi dell'uomo, che è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Sul posto anche il personale del 118.