Detiene illegalmente una pistola, denunciato

Nel pomeriggio di martedì 12 ottobre 2021 i carabinieri di Rovegno, a seguito di una breve indagine, hanno denunciato in stato di libertà all'autorità Giudiziaria per il reato di detenzione abusiva di armi e munizioni e omissione di ripetere la denuncia in caso di trasferimento di armi, un 56enne del posto.

I militari, nel corso di controlli eseguiti nel domicilio dell'indagato, hanno rinvenuto una pistola beretta modello 96 combat, non denunciata. L'arma è stata sequestrata.