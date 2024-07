Rotonda di Carignano, a che punto siamo? Le risposte del Comune

A che punto sono i lavori alla rotonda di Carignano? Il tema è stato affrontato in consiglio comunale attraverso un'interrogazione del consigliere di Fratelli d’Italia Valeriano Vacalebre, alla quale ha risposto l'assessore all’Urbanistica Mario Mascia. "Si tratta di un importante intervento di rigenerazione urbana portato avanti dall’assessorato all’Urbanistica insieme all’operatore - ha detto Mascia -. L’obiettivo è la riqualificazione complessiva dell’area e la sua restituzione alla fruizione pubblica con una grande attenzione data al verde, giustamente attenzionato dai residenti, dalle famiglie e da chi orbita nella zona".

L'assessore ha spiegato che l’intervento si articola in due comparti, ponente e levante, entrambi suddivisi in due lotti. Per quanto riguarda il comparto di ponente, i lavori sono iniziati nell’agosto 2023 e prevedono l’insediamento di una media struttura di vendita, un ambulatorio veterinario e un esercizio di vicinato per la vendita di articoli per animali. "Dopo l’autorizzazione paesaggistica - ha sottolineato Mascia -, oggi è arrivata la variante edilizia che tiene conto dei ritrovamenti archeologici: insieme alla Soprintendenza, abbiamo lavorato per abbattere i tempi in modo da arrivare, sempre nell’ambito del comparto di ponente, alla riqualificazione del Piazzale di San Francesco d’Assisi".

"Per quanto riguarda il comparto di levante - ha detto ancora l'assessore - anche questi lavori sono cominciati nell’agosto 2023 e porteranno alla realizzazione di residenze, attività di ristorazione, Circolo Ricreativo dei Taxisti, parcheggi e spazi pubblici tra corso Aurelio Saffi e via Fiodor. In questo caso, è stata presentata nel 2024 una variante in corso d’opera per la modifica di alcuni elementi strutturali. La Scia interessa sostanzialmente la modifica degli elementi strutturali con la variazione delle quote di imposta delle fondazioni; di fatto i locali adibiti a parcheggio verranno realizzati a una quota superiore riducendo le altezze utili interne".

"Ad oggi - ha concluso - è in corso l’istruttoria relativa alla richiesta di una variante, in continuità con quella di ponente, volta al miglioramento paesaggistico delle aree verdi. L’intervento, infine, comprende anche la riqualificazione del Poggio della Giovine Italia".

