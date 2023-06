Vandalizzata la targa dei martiri del Lagoscuro: ricordava tre partigiani

Vandali in azione a Rossiglione, dove è stato danneggiato il cippo commemorativo dei martiri del Lagoscuro del 30 dicembre 1944, in ricordo di tre partigiani. I fiori sparsi ovunque e un vaso pesante lanciato e spaccato al centro della strada portano a escludere l'azione di un animale o del vento.

"Condanniamo fermamente il vergognoso episodio di danneggiamento della lapide a ricordo dei partigiani Mario, Pirata e Sten - sottolinea il Comune di Rossiglione - caduti per la libertà di cui beneficiano anche i delinquenti che hanno avuto questa indecente pensata. Sappiate che non siete degni del loro altissimo sacrificio".

I fatti del Lagoscuro risalgono al 30 dicembre 1944: come racconta il portale di Anpi Genova, un gruppo di partigiani si era nascosto nei boschi vicino alla strada Ovada-Rossiglione, all'altezza di località Gnocchetto. Quando arrivò un camion tedesco, gli uomini si appostarono e quando balzarono in mezzo alla strada per fermarlo furono colpiti da alcune raffiche provenienti da altri soldati nascosti all'interno del mezzo che viaggiava con il tendone abbassato.