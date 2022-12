"Disinfezione per covid, ci ha inviato il Comune", allarme truffe

Ancora allarme truffe nell'entroterra genovese, dopo quelle segnalate a Ronco Scrivia anche il Comune di Rossiglione ha chiesto ai propri cittadini di prestare la massima attenzione. Come sempre sono gli anziani a essere nel mirino.

"Questa mattina - spiega l'amministrazione - sono arrivate segnalazioni riguardanti tentativi di introdursi nelle abitazioni da parte di soggetti sconosciuti che sostengono di essere inviati dal Comune per procedere a disinfezioni per covid. Ovviamente si tratta di una falsità. Ricordiamo che il Comune non invia mai incaricati o propri dipendenti per verifiche e controlli porta a porta (luce, gas, bollette...) né per disinfezioni. Le Forze dell'ordine sono già state allertate e stanno effettuando le verifiche del caso, invitiamo tutti a prestare la massima attenzione".

Nei giorni scorsi tentativi di truffa ai danni di anziani sono stati segnalati anche a Genova tra Marassi, San Fruttuoso e Quarto. Indaga la Polizia.