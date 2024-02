Rapina al supermercato, l'appello: "I carabinieri non siano distolti in attività fuori dal territorio"

C'è preoccupazione in valle Stura dopo la rapina, avvenuta nella mattinata di domenica 18 febbraio 2024 ai danni del supermercato Doro in via Pizzorni a Rossiglione. I malviventi, pare armati di coltello, hanno minacciato il personale e si sono fatti consegnare l'incasso prima di darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Arenzano per le indagini del caso.

"Esprimiamo massima solidarietà - fanno sapere dal Comune di Rossiglione - a titolari e personale del supermercato Doro per il grave episodio di cui sono stati vittime. Siamo in stretto contatto con le forze dell'ordine, nell'auspicio che le indagini possano individuare tempestivamente il colpevole".

"Torneremo a interessare la compagnia di Arenzano - prosegue il Comune di Rossiglione - affinché i carabinieri delle caserme locali non siano distolti in attività al di fuori del territorio di appartenenza, in particolare nei festivi".

"La criminalità sta incalzando e occorre aumentare controlli e monitoraggi per rendere più efficace la repressione di questi preoccupanti episodi su cui gli inquirenti sono già al lavoro", conclude l'amministrazione.

Recentemente è avvenuto un episodio analogo a Genova nel quartiere di Carignano. In quel caso i malviventi però hanno atteso l'orario di chiusura per entrare in azione.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp