Pioggia record a Rossiglione, la notizia fa il giro del mondo: da Greta alla Cnn

Ne hanno parlato l'attivista Greta Thunberg, ma anche media internazionali come la Cnn, il Washington Post e Yahoo News: la notizia è stata ripresa anche in Francia e in Brasile

La pioggia record caduta su Rossiglione, 740,6 mm in 12 ore lo scorso 4 ottobre, ha fatto registrare il record europeo di precipitazioni. Un dato che è stato rilanciato anche dalla nota attivista Greta Thunberg e da diversi media sia in Europa che negli Stati Uniti.

Ne ha parlato il Washington Post con un articolo di Jason Samenow scrivendo che il caso di Rossiglione è solo l'ultimo evento di pioggia estrema in un'estate di diluvi storici nell'emisfero settentrionale a causa dei cambiamenti climatici e che quella caduta in sole 12 ore è paragonabile a più della metà della pioggia che normalmente cade nella regione. Rimanendo negli Stati Uniti anche Yahoo News ha parlato dell'evento attraverso un articolo firmato da Mary Gilbert, così come il settimanale The Week in un articolo firmato da Peter Weber: in entrambi i casi viene sottolineata la portata storica dell'evento e la quantità incredibile di pioggia caduta sul territorio.

Dagli Stati Uniti anche un servizio della CNN e un articolo firmato dal meteorologo Pedram Javaheri in cui si parla della località in provincia di Genova come epicentro delle più recenti piogge estreme, oltre al caso di Rossiglione vengono presi in esame i mm di pioggia caduti a Cairo Montenotte (495) citando a sua volta FloodList, organizzazione internazionale che documenta gli eventi alluvionali significativi di tutto il mondo. In Gran Bretagna citiamo invece l'approfondimento, con video, dell'inglese The Guardian che spiega come "Alcune parti d'Italia sono state colpite da condizioni meteo estreme, con record infranti per la quantità di precipitazioni e Piazza San Marco a Venezia allagata. Il comune di Rossiglione a Genova, in Liguria, ha ricevuto 29,2 pollici di pioggia in 12 ore, un record europeo, mentre anche la Sicilia è stata colpita da forti piogge e forti venti".

In Francia segnaliamo invece un pezzo scritto dal quotidiano Le Progrés, con sede a Lione, in cui si parla di precipitazioni record e della miracolosa assenza di vittime per la portata dell'evento, che è stato anche paragonato alle recenti alluvioni nel sud-est della Francia, a pochi chilometri dal confine con la Liguria.

La pioggia di Rossiglione, infine, è arrivata fino al Brasile con un articolo pubblicato da Veja, rivista con sede nella città di San Paolo che ha imputato ai cambiamenti climatici e al conseguente aumento della temperatura la portata sempre più devastante di qyesti fenomeni citando anche altre eventi alluvionali tra Cina, Germania, Stati Uniti e Olanda.