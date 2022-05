Peste suina, nuovo caso a Rossiglione: il totale sale a 105

Ancora un caso positivo alla peste suina africana è stato accertato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.

La nuova positività è stata riscontrata in provincia di Genova a Rossiglione dove sono undici le positività da quando è iniziata l'emergenza. I positivi sono ora 105, di cui 63 in Piemonte e 42 in Liguria.

Di seguito la mappa della 'zona di protezione II', che indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 all'1 maggio 2022.