Rossiglione, la panchina gigante con i colori dell'Ucraina: "Per dire no alla guerra"

Un gesto simbolico per la pace dopo l'invasione russa in Ucraina a Rossiglione. La panchina gigante è stata dipinta con i colori della bandiera ucraina per esprimere massima solidarietà e vicinanza al popolo ucraino.

L'idea è arrivata da Sylvia e Guido, curatori del museo Passatempo di Rossiglione, grazie alla preziosa collaborazione della squadra di operai dell'ufficio tecnico comunale e della Pro Loco di Rossiglione.

Katia Piccardo, sindaca di Rossiglione, spiega: "Si tratta di un modo per esprimere netta condanna e bruciante sconcerto per quanto sta accadendo e mette a serio repentaglio il futuro dell'umanità. Ci appelliamo affinché si fermi quest'atroce follia. Il nostro vuole essere un piccolo gesto per unirci all'abbraccio corale, globale al fianco del popolo ucraino e di tutti i popoli oppressi.Il nostro Comune si fonda su una solida tradizione di democrazia e solidarietà che ha radici proprio nella Resistenza della cittadinanza e quindi è particolarmente attento e vicino a quanto sta accadendo".

La panchina gigante era stata inaugurata a Rossiglione nel settembre 2020 e fa parte del progetto 'Big Bench Community', iniziativa nata per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste installazioni "fuori scala", in Italia sono 194 in totale, cinque sono in Liguria.