Rossiglione: manifesti del Giorno della Memoria coperti con insulti contro la sindaca e il green pass

Manifesti anonimi con insulti contro il sindaco di Rossiglione, Katia Piccardo, e il green pass sono comparsi nella notte tra domenica e lunedì negli spazi riservati alle pubbliche affissioni della cittadina.

Le scritte sono state incollate non a caso sopra i manifesti del comune che ricordavano il Giorno della Memoria: "Giorno della memoria corta - si legge sui manifesti - per la sindaca nazicomunista che ha firmato con Toti la richiesta per attivare lo strumento di odio sociale chiamato green pass, nazi pass, anche nelle scuole elementari. Ora travestendosi da vittima cercherà i vostri consensi per difendersi e nascondere la natura nazista e discriminatoria senza base scientifica che fa rigirare i vostri nonninella tomba. Vincit veritas".

Immediata la reazione della sindaca Piccardo che ha affidato a Facebook le sue parole: "La meschinità dell'anonimato. La farneticazione del delirio. Sulle pubbliche affissioni del nostro comune sono stati deturpati i manifesti della Giornata della Memoria (sì, avete capito bene: proprio quelli) col favore delle tenebre (i vermi alla luce del sole non si fanno vedere nè si firmano) per rivolgersi a me e coniare la definizione di nazicomunista a mio carico. Siete dei poveretti. Dei ridicoli poveretti. E lasciate stare i miei nonni dove stanno perché non siete degni neppure di portare un caffè a chi stava sui monti in quegli anni e ben sapeva cosa fosse la Resistenza. Avete tutto il mio ribrezzo. Ed io, a differenza vostra, mi firmo".

Tante le manifestazioni di solidarietà che si stanno moltiplicando sui social: "Questa notte - scrive il già deputato Pd Mario Tullo - una mano vigliacca ha imbrattato i manifesti della civica amministrazione in occasione della Giornata della Memoria, insultando la memoria di Rossiglione e la sua giovane sindaca Katia Piccardo. Non c’entrano nulla i dubbi sulla vaccinazione. É il gesto frutto dell’ignoranza e della negazione della storia e del rispetto che si deve a chi si seppe opporre alla dittatura e pagò anche con la propria vita per restituirci la libertà".

"Tutta la solidarietà a Katia Piccardo, sindaca di Rosdiglione. Gli insulti a lei e a un paese che ha soffi il nazifascismo,quello vero, sono inaccettabili. Il resto, i paragoni con la situazione attuale, sono da respingere e condannare. Sempre" fa eco Anpi Genova.

Tra i commenti solidali al post della sindaca, anche quello di Giovanna Damonte, assessore di Arenzano che a novembre era stata aggredita su un treno regionale da una ragazzina dopo averle chiesto di indossare la mascherina: "Ribrezzo verso questa fetta, ristretta per fortuna ma estremamente fastidiosa, di 'personaggi' che credono di avere la verità nelle mani. Mani che però non ci mettono vigliaccamente la faccia. Tutta la mia solidarietà".