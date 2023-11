Lupi tra le case, ordinanza del sindaco: "Niente cibo"

Preoccupazione a Rossiglione per la presenza di un lupo che scorrazza per il paese, anche in pieno centro urbano e vicino alle case. Alcuni video girati negli ultimi giorni sono diventati virali, condivisi molte volte nei gruppi social. Il Comune ha quindi varato un'ordinanza che vieta l'abbandono di cibo e il foraggiamento animali selvatici

"I recenti avvistamenti - afferma la pubblica amministrazione - hanno comprensibilmente messo in allarme la popolazione. Nei casi più eclatanti, di maggiore e inaspettata vicinanza alle abitazioni, abbiamo messo in contatto i cittadini con i Carabinieri forestali per suggerimenti e rassicurazioni. Ringraziamo il Comandante Vignolo e gli operatori del Parco del Beigua per la costante collaborazione".

L'ordinanza parte spiegando che "l'alimentazione incontrollata all'interno del centro abitato e/o in prossimità dello stesso degli animali aumenta e richiama un gran numero di topi, ratti e animali selvatici di ogni genere, anche da zone limitrofe". Motivo per cui aumentano le segnalazioni di animali selvatici, come appunto il lupo, all'interno dei centri abitati.

"Viste alcune norme di legge in Italia, secondo cui è reato e viene sanzionato il foraggiamento dei selvatici - prosegue il documento - la sindaco Katia Piccardo ordina che è fatto divieto a chiunque di somministrare cibo ad animali selvatici presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale e in particolare nelle aree urbane e in prossimità dei centri abitati, con espresso divieto di gettare granaglie, pane, verdura, scarti e avanzi alimentari. Oltre alle sanzioni penali previste per legge, i contravventori, saranno puniti con sanzioni amministrative pecuniarie da 50 a 500 euro". Viene inoltre raccomandato alla cittadinanza di utilizzare opportunamente i cassonetti sia per il conferimento dei rifiuti 'porta a porta' (frazioni umida e, laddove prevista a domicilio, indifferenziata) sia per le frazioni di raccolta di prossimità, ossia controllando di richiudere sempre il coperchio, così da ridurre al massimo le possibilità di dispersione nell'ambiente di rifiuti. Viene infine ricordato che è severamente vietato conferire sacchetti o rifiuti a terra, al di fuori del corpo del contenitore.