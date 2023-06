Incendio in una fabbrica di sostanze plastiche

Nella mattina di domenica 11 giugno 2023 un denso fumo nero ha cominciato a uscire da una fabbrica in via Garibaldi a Rossiglione. I vigili del fuoco sono accorsi da Genova con una squadra, il carro autoprotettori per la riserva d'aria e l'autoscala, mentre da Alessandria veniva inviata la squadra di Ovada e l'autobotte con la riserva di acqua.

In prima battuta sembrava che l'incendio fosse di notevoli proporzioni, vista la grande quantità di fumo prodotta, ma una volta avuto accesso al capannone, si è constatato che il rogo era limitato al solo quadro elettrico principale.

Essendo giorno festivo, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche i carabinieri, il 118 con un'ambulanza della Croce Rossa di Masone e i tecnici di Arpal per rilevare la qualità dell'aria.