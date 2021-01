Maltempo: crolla albero a Cesino, frana a Rossiglione

Aster in via Benedetto da Cesino per liberare la strada, sulla provinciale per Ronco in azione i vigili del fuoco

La pioggia e il maltempo delle ultime ore hanno creato prevedibilmente qualche disagio, con diversi interventi dei vigili del fuoco e della polizia Locale, fortunatamente senza gravi criticità.

Nel primo pomeriggio di venerdì, gli uomini di Aster e della Locale sono intervenuti in via Benedetto da Cesino, sulle alture di Pontedecimo, per rimuovere un albero crollato che precipitando sulla strada l’ha bloccata: l’intervento è durato poco più di un’ora.

Più delicata invece la situazione a Rossiglione per il cedimento di un muraglione sulla Provinciale. In questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la bonifica.