Lavoratori 'in nero' in cantiere, impresario denunciato

Nel pomeriggio di giovedì 26 novembre a Rossiglione, la pattuglia della locale stazione carabinieri, dopo gli accertamenti effettuati presso un cantiere pubblico nella cittadina, ha denunciato per impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno un imprenditore albanese di 46 anni.

Quest'ultimo, nel proprio cantiere, impiegava tre lavoratori stranieri 'in nero', di cui uno anche irregolare in Italia, suo connazionale di 35 anni, poi denunciato per ingresso e soggiorno illegale nello Stato.