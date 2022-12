Rossiglione, caduta massi sulla strada provinciale

Giovedì complicato con allerta neve, gelicidio e disagi per il freddo nelle scuole genovesi e riduzione dei treni (a questo link il nostro approfondimento con le previsioni anche per i prossimi giorni), problemi anche nell'entroterra.

Il Comune di Rossiglione ha segnalato, intorno alle ore 16 di giovedì 15 dicembre 2022, la caduta di massi sulla strada provinciale che conduce a Tiglieto, in prossimità del bivio per la frazione Garrone.

L'amministrazione comunale ha allertato la Città Metropolitana di Genova per la celere rimozione e chiede di prestare la massima attenzione anche per la possibile formazione di ghiaccio lungo le strade della zona. La valle Stura è infatti tra le zone maggiormente attenzionate per quello che riguarda il fenomeno del gelicidio, previsto da Arpal nell'ambito dell'allerta gialla per neve. Altre aree a rischio sono la val d'Orba e la valle Scrivia