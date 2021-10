Allerta, frana e allagamenti a Rossiglione. Il Comune: "Massima prudenza"

Allerta arancione e situazione critica a Rossiglione dove tra la notte e le prime ore del mattino si sono abbattute grosse precipitazioni e, secondo le previsioni, il peggio deve ancora arrivare.

In via Airenta una frana ha coinvolto un palazzo, sul posto il sindaco Katia Piccardo, operai, ufficio tecnico, forze dell'ordine e vigili del fuoco per monitorare la situazione.

Il Comune segnala allagamenti in corso al cavalcavia di Sant'Anna al Superiore e dal sottopasso ferroviario dove sono al lavoro due squadre di operai e raccomanda la massima prudenza nel transitare sul ponte sul torrente Gargassa: "Entrambi i gruppi elettrogeni sono in funzione per attivare le pompe di aspirazione dal sottopasso ferroviario, stiamo liberando dall'abbondante acqua per riaprire la circolazione al momento interdetta".

Massima attenzione anche sulla strada Statale del Turchino con forti allagamenti in località Giro dell'Orso, via fratelli Pesce, via Airenta e via Roma. Chiusa infine la strada in località Gnocchetto.