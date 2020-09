Tenta la 'truffa dello specchietto', rintracciato e denunciato

Lo scorso mese di luglio, in una località nei pressi di Ronco Scrivia, un uomo alla guida di un veicolo ha tentato la truffa dello specchietto ai danni di un'anziana donna, mentre questa si trovava alla guida della sua autovettura.

Il malvivente non è riuscito nel suo intento, allontanandosi velocemente, poiché l'anziana gli disse che avrebbe contattato le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Lunedì 28 settembre 2020 i carabinieri di Ronco Scriva, dopo gli accertamenti, hanno identificato l'uomo in un 36enne, gravato da pregiudizi di polizia, e lo hanno denunciato per tentata truffa aggravata in danno di persona anziana.