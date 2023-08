Ronco Scrivia, attivo servizio navetta dopo il crollo del guado

In seguito all'ondata di maltempo, che ha portato all'impossibilità di usufruire del guado di collegamento tra via delle Piane e via Bazzano a Ronco Scrivia da martedì 29 agosto è stato attivato un servizio di trasporto gratuito per i cittadini, con percorso circolare, tutti i giorni della settimana, negli orari e con i percorso di seguito meglio precisato:

via I Maggio altezza civici numeri 78/80 (partenza: orario 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00, 17:00, 18:00);

S. da Pietrafraccia intersezione con via Mereta (fermata: orario 06:05, 07:05, 08:05, 09:05, 12:05, 13:05, 17:05, 18:05);

Via Bazzano intersezione con via Paolo Fabiano (fermata: orario 06:10, 07:10, 08:10, 09:10, 12:10, 13:10, 17:10, 18:10);

Piazza delle Torrette c/o Comune (fermata: orario 06:20, 07:20, 08:20, 09:20, 12:20, 13:20, 17:20, 18:20);

Corso Italia altezza civico 223 (Carrefour) (fermata: orario 06:25, 07:25, 08:25, 09:25, 12:25, 13:25, 17:25, 18:25);

Via Roma intersezione con largo Repetto (fermata: orario 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 12:30, 13:30, 17:30, 18:30).

Il servizio proseguirà fino alla riapertura del guado oggi interrotto. Il servizio navetta delle ore 6 è previsto solamente dal lunedì al venerdì compresi. Rimangono inalterati gli altri orari della giornata.