Litiga in famiglia, poi se la prende con i carabinieri intervenuti

I carabinieri del comando provinciale di Genova, nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti nella giornata di giovedì 16 novembre 2023, hanno tratto in arresto cinque persone e denunciato altre quattro.

Tra queste ultime, un 30enne di origini marocchine. In serata i militari sono intervenuti a Ronco Scrivia per una lite in famiglia. Il trentenne, in evidente stato di ebrezza, si è messo a inveire nei confronti dei carabinieri, minacciandoli.

Le altre tre denunce a Genova, due per furto all'Esselunga e la terza perché una donna non voleva pagare il taxi.