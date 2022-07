Cade da cavallo, 28enne in codice rosso al San Martino

Una donna è caduta da cavallo mentre stava trascorrendo la mattina di riposo in natura.

L'incidente è avvenuto nel maneggio di Ronco Scrivia poco dopo le 10 di domenica 17 luglio. La 28enne, per motivi ancora da chiarire, è stata disarcionata dall'animale e, sbattendo a terra con violenza, ha riportato diversi traumi.

Sul posto è arrivata la Croce rossa di Ronco Scrivia per le prime cure ma il 118 ha richiesto anche l'intervento dell'elicottero Grifo per accellerare le operazioni di soccorso. La donna è stata ricoverata in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino dove sarà sottoposta ad esami radiologici approfonditi.