Ronco Scrivia: chiuso il guado, il torrente ha superato il livello

Ancora problemi a Ronco Scrivia per il guado travolto dalla piena nella notte tra il 27 e il 28 agosto scorso, in occasione del maltempo con allerta arancione. La forte pioggia caduta nella notte in Liguria e nella città metropolitana genovese ha infatti portato alla chiusura perché è stato superato il livello di guardia dello Scrivia. Il guado collega via delle Piane e via Bazzano.

Il Comune ha informato che: "A causa della temporanea chiusura del guado per superamento del livello di soglia consentito del torrente Scrivia, dalle ore 8 di venerdì 22 settembre 2023 sarà aperto per la cittadinanza il varco autostradale. Si raccomanda di limitare l’utilizzo di tale varco ai casi di necessità. Si conferma che tale varco resterà aperto fino alla riapertura del guado".