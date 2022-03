Famiglia di profughi ucraini perde il gatto, l'appello per ritrovarlo

Il comitato di Vallescrivia della Croce Rossa Italiana ha lanciato un appello sui social per ritrovare il gatto di una famiglia di profughi accolta in una delle proprie strutture a Ronco Scrivia.

"Si chiama Lela - scrive sui social il comitato di Vallescrivia - ed è scappata dalla guerra in Ucraina con la padrona Natasha e i suoi due figli, non la troviamo dalla serata di mercoledì 16 marzo 2022. Vi lasciamo immaginare lo stato d'animo di questa famiglia.

L'appello è rivolto agli abitanti di Ronco Scrivia, in particolare nella zona di via Quartini, via XXV Aprile e corso Italia: "Chiunque la avvistasse - conclude il post della Croce Rossa - può contattate la sede al numero 010.935.433".