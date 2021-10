Aeroporto Colombo, attivi solo due collegamenti da e per Roma

Prima del lockdown erano quattro i collegamenti al giorno da e per Roma, poi ridotti a uno nei giorni di emergenza coronavirus.

Da qualche mese sono due al giorno, e così sarà anche dal 15 ottobre con la nuova compagnia Ita, sperando in un aumento.

Sul tema si è espresso anche il responsabile regionale di Fdl Trasporti, Marco Foti: "Dal 15 ottobre entrerà in vigore il nuovo piano voli di Ita, che prevede per lo scalo genovese la conferma di due coppie di voli al giorno, alla pari di quanto offerto dopo il lockdown".

"La schedulazione della Newco prevede orari che non permette di usufruire delle principali coincidenze su Fiumicino oppure, in molti mi casi, prevede coincidenze con tempi di attesa di circa otto ore. L’enorme lavoro svolto dall’aeroporto di Genova in questi anni vede ad un tratto ridurre la propria efficacia dei servizi di collegamento con il principale hub nazionale, per cui auspichiamo una pronta e veloce azione societaria affinché vengano coinvolti nuovi vettori a copertura della rotta Genova-Roma, praticamente quasi scarica, e di nuove relazioni OD invernali, sodisfatte soltanto durante la stagione estiva".