Rolli Days, modifiche traffico e divieti: come cambia la viabilità in centro

Oltre 30 mila ingressi già prenotati per i Rolli Days di primavera, che prenderanno il via venerdì 17 maggio e che per tre giorni porteranno cittadini e turisti da tutto il mondo alla scoperta dei Palazzi di Genova Patrimonio dell’Umanità. Tutto pronto, dunque, per uno degli eventi più attesi dell’anno: visite e aperture straordinarie, alla scoperta di architetture monumentali, decorazioni sontuose, capolavori immortali, in una città sorprendente meta di artisti nei secoli d’oro dell’età moderna.

Modifiche alla viabilità

Per l'occasione, questo weekend sono state stabilite alcune limitazioni alla mobilità in centro.

1. Divieto di transito in:

via Garibaldi (vie limitrofe e sottostanti) - via Cairoli - piazza della Meridiana

venerdì 17 maggio ore 14 - 19, sabato 18 maggio ore 9 - 19.30 e domenica 19 maggio ore 8 - 19.30

venerdì 17 maggio ore 14 - 19, sabato 18 maggio ore 9 - 23.59 e domenica 19 maggio ore 00.00 - 19.30

domenica 19 maggio ore 9 - 12.30

Sarà consentito il transito a mezzi di pronto soccorso, forze dell'ordine e Amiu, afferenti alla manifestazione, destinati o in uso a persone invalide, pubblici e/o privati di trasporto di persone da/per alberghi nell'area, aventi titolo da/per proprietà carrabili laterali, autorizzati per celebrazioni a Palazzo Tursi, velocipedi e monopattini.

2. Divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti in:

via Garibaldi- via Cairoli - piazza della Meridiana

venerdì 17 maggio ore 11 - 19, sabato 18 maggio ore 7 - 19.30 e domenica 19 maggio ore 7 - 19.30

venerdì 17 maggio ore 11 - 19, sabato 18 maggio ore 7 - 23.59 e domenica 19 maggio ore 00.00 - 19.30

domenica 19 maggio ore 6 - 12.30

Più di 30mila ingressi prenotati

Per l'esattezza sono 31.707 gli ingressi già prenotati per le visite ai palazzi e alle chiese inserite nell’elenco dei Rolli Days; 1.719 nuovi utenti registrati al sito per le prenotazioni e 1676 nuovi iscritti alla newsletter; 50 siti da visitare, 10 edifici sacri, 11 ville, 2 archivi, 1 biblioteca storica. Grande attenzione e attesa per due eventi inediti: “Opera a palazzo”, per la prima volta a Genova alcune delle opere liriche più famose all’interno degli atri e dei saloni delle maestose dimore (La Traviata, sabato 18 a Villa Pallavicino delle Peschiere e La Tosca domenica 19 maggio a Palazzo della Meridiana); e la “Rolli Run”, una speciale corsa non competitiva lungo le vie e le piazze dei Rolli, con partenza da piazza Fontane Marose, domenica 19 maggio, attraverso Santa Caterina, via Roma, piazza de Ferrari, via Luccoli e via Garibaldi: un percorso che permetterà a tutti i partecipanti di immergersi nella Genova dei Rolli in un modo davvero inedito.