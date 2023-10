Rolli Days: le modifiche alla viabilità e ai bus

Blocco traffico e variazioni ai bus in occasione dei Rolli Days d'autunno, manifestazione che si svolgerà dal 13 al 15 ottobre. Aperti al pubblico molti dei palazzi patrimonio dell’umanità Unesco e le preziose ville suburbane, tra visite guidate ed eventi. Per l'occasione è stata predisposta un'ordinanza che modifica la viabilità e la sosta, con conseguenti variazioni di percorso anche per gli autobus.

Rolli Days, strade chiuse e divieti di sosta

Divieto di transito in via Garibaldi (vie limitrofe e sottostanti), via Cairoli, piazza della Meridiana, piazza delle Fontane Marose, via Interiano e via XXV Aprile nei seguenti orari.

Venerdì 13 ottobre fra le ore 14 e le 19.

Sabato 14 ottobre fra le ore 9 e le 22.

Domenica 15 ottobre fra le 9 e le 22.

Divieto di sosta in via Garibaldi, via Cairoli, piazza della Meridiana, piazza delle Fontane Marose, via Interiano e via XXV Aprile nei seguenti giorni e orari.

Venerdì 13 ottobre fra le 11 e le 19.

Sabato 14 ottobre fra le 7 e le 22.

Domenica 15 ottobre fra le 7 e le 22.

Sarà consentito il transito ai veicoli di soccorso impegnati in attività di pronto intervento; delle forze dell’ordine, dell’Azienda Mediterranea di Igiene Urbana; afferenti alla manifestazione, destinati o in uso a persone invalide; pubblici e/o privati per il trasporto di persone da e per gli alberghi ubicati nelle strade menzionate e collegate; gli aventi titolo da e per le proprietà carrabili laterali; autorizzati per le celebrazioni di matrimoni presso il palazzo Comunale; velocipedi o monopattini.

Le variazioni ai bus per i Rolli Days

Venerdì 13 ottobre dalle ore 11 alle ore 19 e da sabato 14 a domenica 15 ottobre, dalle ore 9 alle ore 22, le linee 20, 34, 35, 35/, 36, 606, 618, 634 e Volabus, le linee 20, 34, 35, 35/, 36, 606, 618, 634 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.

Linee 20, 618 e Volabus

Direzione ponente : percorso regolare.

: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprendono regolare percorso.

Linea 34 e 634

Direzione ponente : percorso regolare.

: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via Assarotti dove riprendono regolare percorso.

Linee 35 e 35/

Direzione ponente : percorso regolare.

: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, piazza de Ferrari, via Dante dove riprendono regolare percorso.

Linee 36 e 606