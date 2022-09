Scivola attraversando una costa rocciosa, recuperata con l'elicottero

Disavventura per una escursionista di Rapallo. Nel primo pomeriggio di giovedì 22 settembre i tecnici della stazione monte Orsaro, insieme ai colleghi della stazione Tigullio del Soccorso Alpino sono intervenuti nella località nota come 'la Nave del Penna', nel comune di Bedonia e non distante dal confine con il comune di Santo Stefano d'Aveto.

La donna di 66 anni era impegnata in una passeggiata in una costa rocciosa conosciuta come 'Le rocce della Nave', non distante dalla caratteristica formazione carsica, quando è sfortunatamente scivolata, procurandosi un forte trauma a una gamba.

Subito i compagni di escursione hanno dato l'allarme: sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino emiliano-romagnolo e ligure, mentre da Pavullo nel Frignano si è alzato in volo l'elicottero abilitato per soccorsi in ambiente impervio, con a bordo un tecnico del Saer.

La donna è stata recuperata con il verricello ed è stata trasportata all'ospedale Santa Maria di Borgotaro, con una sospetta frattura all'arto, mentre i compagni di gita, che si trovavano in una zona rocciosa in stato precario, sono stati messi in sicurezza e riaccompagnati a valle incolumi.