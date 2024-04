Perché in pieno centro verranno installati due mega robot giocattolo

Due grandi robot giocattolo, alti tre metri e mezzo, arriveranno in largo Pertini, in pieno centro di Genova. Un curioso modo per introdurre l'evento Robot Valley Genova che si svolgerà a Villa Bombrini il 19 e il 20 aprile e che mette in relazione robotica e intelligenza artificiale con arte e territorio, per rappresentare l’essere umano al centro del progresso tecnologico.

L’installazione delle due sculture, firmate dall’artista Massimo Sirelli, inizia lunedì 8 e proseguirà fino al 10 aprile: una vera e propria performance pubblica che verrà documentata in video e che coinvolge anche 10 studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. L’opera, dal titolo Amici Robot, è realizzata in plastica riciclabile e resterà esposta in largo Pertini fino al 22 aprile.

Con i materiali di recupero Massimo Sirelli ha realizzato anche le opere di dimensione minore per la mostra 'romanticiRobot Oggetti comuni dalla vita straordinaria' che sarà allestita a Villa Bombrini nell’ambito della manifestazione Robot Valley Genova. Robot Valley Genova è organizzata dal Comune di Genova, in collaborazione con Regione Liguria e con il progetto Raise Liguria, coordinato da Università di Genova, Cnr e Iit e finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp