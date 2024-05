Inchiesta corruzione, Roberto Spinelli risponde alle domande del giudice, il legale: "Risponderà anche Aldo"

Roberto Spinelli ha risposto alle domande del gip Paola Faggioni, che questa mattina lo ha interrogato in merito all'inchiesta che lo vede indagato con l'accusa di corruzione nell'ambito della maxi inchiesta della procura di Genova che ha portato agli arresti di Giovanni Toti, ai domiciliari, del padre di Roberto, Aldo Spinelli, ai domiciliari, di Paolo Emilio Signorini, in carcere a Marassi e di Matteo Cozzani, ai domiciliari.

A differenza di Toti e Signorini, che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere e di Cozzani, che aveva rilasciato solo alcune dichiarazioni spontanee, Spinelli jr, su cui pende il divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali analoghe a quelle esercitate in favore di soggetti pubblici o privati, per la durata di 12 mesi.

A dirlo ai cronisti è il suo avvocato, Andrea Vernazza, che dopo circa un'ora ha lasciato il palazzo di giustizia. Lo ha confermato lo stesso Spinelli. Più tardi è atteso l'interrogatorio del padre, Aldo, che dovrebbe rispondere alle domande del giudice.

L'ex manager di Esselunga, Francesco Moncada, accompagnato dal suo legale Paola Severino, si è avvalso anch'egli della facoltà di non rispondere.