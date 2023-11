Salvò l'autista di un furgone: vigile del fuoco premiato

Durante la mattinata di sabato 18 novembre 2023 Roberto Semino, capo squadra dei vigili del fuoco di Genova, ha ricevuto un premio alla manifestazione denominata "Giornata della sicurezza stradale e di fraternità della strada", tenutasi a Milano.

La benemerenza, è stata conferita a lui e alla sua squadra per un intervento di soccorso tecnico urgente svoltosi quando era in servizio al comando di Como. Il 4 dicembre 2022, in una giornata estremamente piovosa, un uomo che trasportava materiale prezioso a bordo di un furgone è stato ingannato dal navigatore ed è finito in una strada sterrata, che gli è franata alle spalle.

Speranzoso di trovare un'uscita proseguendo, il mezzo è invece scivolato sul fango finendo fuori strada. La squadra dei vigili del fuoco, guidata da Semino, ha riportato sul piano stradale il mezzo, grazie a degli argani a mano e, successivamente, grazie a del materiale preso in prestito da un vicino cantiere, ha consolidato e in parte ricostruito il pezzo franato. I ringraziamenti del conducente al comando hanno dapprima prodotto un elogio emanato dal comandante dei vigili del fuoco di Como e, quest'oggi, il conferimento della benemerenza. Il capo squadra Roberto Semino presta ora servizio presso il comando di Genova. In basso la foto del furgone coinvolto dal salvataggio.