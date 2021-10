Avvocatura in lutto, addio a Roberto Bini

Avvocatura in lutto per la scomparsa di Roberto Bini, avvocato genovese scomparso improvvisamente all'età di 53 anni, era nato il 3 dicembre 1967.

La notizia ha fatto il giro dei social tra i tanti colleghi del foro genovese che hanno affidato alle proprie pagine un accorato ricordo. Il funerale sarà celebrato lunedì 11 Ottobre alle ore 11.45 nella chiesa di San Pietro di Quinto. Il Santo Rosario verrà recitato invece domenica 10 Ottobre alle ore 17.30 nella stessa Chiesa.

L'assessore regionale Simona Ferro lo ha ricordato con un post sulla propria pagina Facebook: "Caro amico mio, collega fedele e persona splendida. Ho appreso questa notizia terribile. Non posso immaginare la balaustra dell’atrio di Palazzo di Giustizia senza incontrarti con la tua aria scanzonata, la tua immancabile sigaretta tra le labbra e il tuo 'grande Simo' quando mi vedevi passare. Rimarrà nei miei ricordi più belli il corso frequentato insieme per diventare mediatori, primo organizzato dall’ordine degli avvocati di Genova e le cene per mantenere vivo il gruppo che quel corso aveva frequentato e che avrebbe cementato la nostra amicizia per sempre. La vita è davvero crudele a volte".