"Indagare e trovare soluzioni sul fenomeno settario", il caso Repetto torna in Parlamento

Continua a tenere banco anche a livello nazionale il tema del fenomeno settario. La deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari ha presentato una nuova interrogazione a risposta scritta ai ministri dell'Interno, della Salute e della Giustizia, come già fatto nelle scorse settimane, parlando di "vuoto normativo" e chiedendo al Governo di intervenire.

Ancora una volta sono due i casi citati nel testo, quello di Altavilla Milicia e quello di Roberta Repetto, la 40enne di Chiavari morta nel 2020 all'età di 40 anni, uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo da cucina di un centro olistico a Borzonasca. La vicenda processuale è arrivata alla sentenza di appello, a questo link le motivazioni dei giudici.

La deputata pentastellata rileva che il fenomeno delle sette è stato oggetto di ripetute analisi da parte del Consiglio d'Europa che ha adottato dedicate risoluzioni e raccomandazioni "tuttavia - si legge nel documento - il nostro Paese non risulterebbe, a oggi, avere recepito alcuno dei precetti contenuti rispetto a una piaga sociale che si stima coinvolga tra i due e i quattro milioni di cittadini italiani, la mancanza di approfondimenti istituzionali, tenuto conto anche del grave vulnus normativo venutosi a determinare a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'ex delitto di plagio, appare fortemente preoccupante".

Vengono citati i provvedimenti presi in altri Paesi Europei a partire dalla Francia che ha recentemente approvato una legge volta a rafforzare l'azione di contrasto alle derive settarie e che introduce i nuovi reati di 'soggezione psicologica' e 'istigazione all'astensione o all'abbandono delle cure mediche'. Riferendosi al caso di Roberta Repetto Stefania Ascari definisce "sconcertante la recente assoluzione del leader carismatico del centro olistico" e poi afferma: "Secondo la perizia medico-legale disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova, redatta dal professor Giancarlo Di Vella e dal dottor Vincenzo Villari, il rapporto instauratosi tra il maestro spirituale e la signora Repetto, nonché le dinamiche interne al gruppo, risulterebbero analoghe a quelle delle cosiddette psico-sette; per la Corte d'appello d'assise, la donna avrebbe invece deciso in piena libertà i tempi, luoghi e modalità dell'operazione evitando di ricorrere alla medicina allopatica". Per i giudici "le sue condotte - scrive ancora la deputata del Movimento 5 Stelle - non risulterebbero conciliabili con l'ipotizzata dipendenza psichica, tra cui le comprovate forme tangibili di indipendenza dal centro olistico quali il lavoro presso l'agenzia immobiliare famigliare, la partecipazione a conferenze o viaggi, e altro".

La deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari chiede quindi al governo: di adottare un piano di informazione e prevenzione sui fenomeni settari e se nell'ambito della sanità sia o meno stata realizzata attività di monitoraggio finalizzata a valutare i rischi rappresentati da gruppi che propongono percorsi pseudo-terapici e pseudo-curativi.

