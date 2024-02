Morte di Roberta Repetto, la vicenda in Parlamento: "Indagare sul fenomeno settario"

"Il Parlamento indaghi sul fenomeno settario". Così è intervenuta alla Camera Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle che ha depositato una proposta di legge a sua prima firma citando il caso della morte di Roberta Repetto e la recente sentenza di secondo grado nel processo d'appello che ha assolto "perché il fatto non sussiste" Paolo Bendinelli, fondatore e 'guru' del Centro Anidra, e ha ridotto a un anno e quattro mesi la pena per il medico bresciano Paolo Oneda. Una sentenza che ha di fatto ribaltato quella di primo grado, quando erano arrivate le condanne per omicidio colposo a tre anni e quattro mesi.

"Roberta Repetto aveva 40 anni - ha detto in aula l'onorevole Ascari - è morta per un cancro alla pelle curato con tisane, erbe e bagni purificatori, dopo essere stata sottoposta, senza anestesia, all'asportazione di un neo maligno sul tavolo della cucina di un centro olistico, dove parrebbe esser stata plagiata con tecniche di manipolazione mentale". La deputata pentastellata ha poi citato il caso di Altavilla Milicia dove un uomo, sostenuto dalla figlia, avrebbe ucciso la moglie dandola alle fiamme e gli altri due figli strangolandoli "Si sarebbe trattato - ha spiegato - di un rito per liberare la casa da presenze demoniache a cui l’uomo sarebbe stato istigato da una coppia di conoscenti fanatici religiosi".

Tra i due e i quattro milioni di italiani coinvolti in organizzazioni settarie

Secondo i dati forniti alla Camera da Ascari oggi ci sono tra i due e i quattro milioni di italiani coinvolti in organizzazioni settarie. "Non lo sappiamo con esattezza - ha però puntualizzato l'esponente del Movimento 5 Stelle - perché l'ultimo rapporto ufficiale del Ministero dell'Interno risale al 1998. Da 26 anni non abbiamo dati ufficiali per monitorare questo fenomeno che è in larga parte sommerso e finisce sulle pagine di cronaca soltanto quando gli esiti sono i più drammatici. La mancanza di informazioni dettagliate sul tema costituisce un forte limite sia per realizzare politiche dedicate sia per la conoscenza stessa del fenomeno. Sin dalla scorsa legislatura è depositata alla Camera una mia proposta di legge per l’istituzione di una commissione di inchiesta sul fenomeno settario: chiedo che venga calendarizzata e discussa perché nel silenzio le sette proliferano. È compito delle istituzioni intervenire per arginare questo fenomeno pericoloso per la sicurezza dei cittadini e delle cittadine e diffusissimo. Non possiamo permetterci di non fare nulla mentre centinaia di migliaia di famiglie sono ingabbiate nell’inferno di un fenomeno criminale e non trovano via di fuga".

Rita Repetto: "Speriamo che il Parlamento indaghi sul fenomeno settario"

La famiglia Repetto, pur rispettando la sentenza, ha annunciato il ricorso in Cassazione, parlando di vuoto normativo sul tema. Rita Repetto, sorella di Roberta ha fondato l'associazione 'La Pulce nell'orecchio' per sensibilizzare l'opinione pubblica e le persone sui rischi della violenza psicologica di tipo settario e da tempo porta avanti la propria opera di informazione anche nelle scuole. A Genova Today commenta: "Ringrazio l'onorevole Stefania Ascari che ha depositato in questi giorni una proposta di legge a sua prima firma, con la speranza che il Parlamento indaghi sul fenomeno settario. Per mia sorella, per la Procura di Genova plagiata con subdole tecniche di manipolazione mentale, e per le tantissime persone che quotidianamente finiscono in questi culti abusanti".

La morte di Roberta Repetto

Roberta Repetto è morta nel 2020 all'età di 40 anni, uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro olistico di Borzonasca. La tragica vicenda era iniziata nel 2018. La donna, agente immobiliare e insegnante di yoga, era stata operata senza anestesia né esami né terapia post operatoria, era poi stata tranquillizzata che i dolori provati erano conseguenza di una 'purificazione spirituale', da curare con meditazione e tisane. Dopo un anno e mezzo era stata ricoverata, in condizioni disperate, all'ospedale San Martino per una gravissima forma di melanoma (un tumore della pelle) ormai in metastasi, a quel punto non c'era stato più nulla da fare.