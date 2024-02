Morte di Roberta Repetto: attesa per la sentenza d'appello, anche 'Le Iene' sul caso

"Alla vigilia della sentenza di appello che vede imputati Paolo Bendinelli e Paolo Oneda, ringrazio la trasmissione Le Iene e in particolare Veronica Ruggeri per avermi dato voce e per l'attenzione dimostrata alla tragica vicenda occorsa a mia sorella. Il servizio verrà trasmesso in una delle prossime puntate". Anche la celebre trasmissione Mediaset si è occupata infatti, come spiega la sorella Rita, del caso di Roberta Repetto, la 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra di Borzonasca.

La sentenza del processo di appello è attesa per mercoledì 21 febbraio 2024. In primo grado erano arrivate le condanne per omicidio colposo a tre anni e quattro mesi per il 'santone' del centro olistico Paolo Bendinelli e del medico bresciano Paolo Oneda. In appello la procura ha nuovamente chiesto 16 anni di reclusione per Bendinelli e 14 anni per Oneda mentre i difensori hanno chiesto l'assoluzione dei due imputati. Secondo l'accusa Roberta Repetto sarebbe stata plagiata e resa schiava. La donna era stata operata nel 2018 per togliere un neo su un tavolo da cucina in una delle stanze del centro olistico Anidra di Borzonasca, senza anestesia né esami né terapia post operatoria, era poi stata tranquillizzata che i dolori provati erano conseguenza di una 'purificazione spirituale', da curare con meditazione e tisane. Dopo un anno e mezzo era stata ricoverata, in condizioni disperate, all'ospedale San Martino per una gravissima forma di melanoma (un tumore della pelle) ormai in metastasi. Purtroppo non c'era più nulla da fare.

