Donazioni al centro Anidra, nuovamente rinviato il processo per circonvenzione di incapace

Sarebbe dovuto iniziare oggi, giovedì 15 febbraio 2024, ma è stato nuovamente rinviato al 4 giugno 2024 il processo con rito ordinario per Maria Teresa Cuzzolin, ex legale rappresentante del Centro Anidra di Borzonasca, accusata di circonvenzione d'incapace per le ingenti somme devolute da Roberta Repetto al centro.

Si tratta di uno dei filoni relativi alla tragica vicenda che ha portato alla morte della 40enne stroncata dalle metastasi di un melanoma (un tumore della pelle) il 9 ottobre 2020 dopo due anni di agonia. La donna, nel 2018, era stata operata per togliere un neo su un tavolo da cucina in una delle stanze del centro olistico, senza anestesia né esami né terapia post operatoria, era poi stata tranquillizzata che i dolori provati erano conseguenza di una 'purificazione spirituale', da curare con meditazione e tisane. Dopo un anno e mezzo era stata ricoverata, in condizioni disperate, all'ospedale San Martino, ma purtroppo non c'era più nulla da fare.

"Resto in attesa di giustizia anche in questo procedimento - commenta Rita Repetto, sorella di Roberta -, e spero altresì venga fatta luce anche nel processo a carico di Teresa Cuzzolin, Francesca Cambi, Vincenzo Lalla, imputati per diffamazione nei confronti del Cesap, con udienza il prossimo 14 marzo".

Il rinvio arriva a una settimana dalla data, 21 febbraio, in cui è attesa la sentenza di secondo grado per il processo con rito abbreviato che vede imputati Paolo Bendinelli, 'santone' del centro olistico, e Paolo Oneda, medico bresciano. In primo grado i due sono stati condannati per omicidio colposo a tre anni e quattro mesi. In appello la procura ha nuovamente chiesto 16 anni di reclusione per Bendinelli e 14 anni per Oneda mentre i difensori hanno chiesto l'assoluzione.

