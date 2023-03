Morte Roberta Repetto, il 'caso Anidra' alla Federazione europea su sette e culti

Sabato 25 marzo 2023 si è svolto a Marsiglia, in Francia, un congresso della Fecris, Federazione europea dei centri di ricerca e di informazione sulle sette e i culti. Un'associazione no profit fondata nel 1994 che racchiude le associazioni che difendono le vittime degli abusi delle sette e di tutti i gruppi costrittivi e totalitari in più di trenta paesi, cinque dei quali non europei. Nel corso della giornata è stata presentata la tragica vicenda che ha portato alla morte di Roberta Repetto, la 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra di Borzonasca.

La donna, deceduta nel 2020, era stata curata per due anni con tisane zuccherate e meditazione. Paolo Bendinelli, 'santone' del centro olistico, e il medico bresciano Paolo Oneda sono stati condannati a tre anni e quattro mesi ciascuno per omicidio colposo mentre la psicologa Paola Dora è stata assolta. Recentemente sono state depositate le motivazioni della sentenza di primo grado, ma la vicenda processuale andrà avanti.

Da oltre due anni la famiglia, con in prima linea Rita Repetto, sorella di Roberta, porta avanti la battaglia per avere giustizia e progetti per sensibilizzare l'opinione pubblica e le persone sui rischi della violenza psicologica di tipo settario. Un impegno iniziato attraverso una pagina Instagram (@la_pulcenellorecchio) e recentemente formalizzato con la nascita dell'associazione 'La pulce nell'orecchio', che ha poi visto nascere diversi progetti. 'La pulce nelle scuole' con donazioni agli studenti di segnalibri contenenti i segnali comportamentali che devono far suonare un campanello d’allarme su possibili adesioni a realtà di tipo settario e 'Una pulce nel disegno' con gli acquarelli di Roberta che diventano copertine di libri che contengono un ricordo e un messaggio forte al loro interno: 'In ricordo di Roberta Repetto e di tutte le donne vittime di omicidio'.

Nell'ambito del congresso Fecris Rita Repetto è stata invitata a raccontare la vicenda che ha portato alla morte della sorella: "È stato per me emozionante - racconta a GenovaToday - raccontare a politici, poliziotti, avvocati, rappresentanti del governo francese e belga e attivisti quanto accaduto e quanto ha subito da mia sorella. Con me la dottoressa Lorita Tinelli che ha introdotto la mia testimonianza con una sua relazione dal titolo: "Crazy therapy, inertia, and collusion of professional orders in Europe: the 'Anidra’ case'. Raccontare e testimoniare, con la speranza che la tragica vicenda accaduta a Roberta possa scuotere i luoghi di potere".