Chiede un incontro "chiarificatore" con la ex, poi la aggredisce: 41enne arrestato

Non sopportava di saperla libera, così prima ha chiesto alla ex un incontro chiarificatore, poi, una volta soli, le ha messo le mani addosso.

È successo a Pra' nella notte tra lunedì e martedì: una donna ha chiamato il 112 chiedendo aiuto e segnalando che il proprio ex l'aveva aggredita per motivi di gelosia. L'uomo era già destinatario del provvedimento del divieto di avvicinamento alla sua persona, in quanto protagonista in passato di altri episodi di violenza nei suoi confronti.

Tuttavia lui era riuscito a vederla con la scusa di un incontro chiarificatore, sfociato però in violenza. Fortunatamente la vittima è riuscita a scappare, riuscendo a raggiungere l'abitazione dei vicini e a contattare il 112.

L'aggressore, un rumeno di 41 anni, è stato bloccato dai carabinieri intervenuti, portato in caserma e arrestato per aver violato la misura emessa a suo carico proprio al fine di impedirgli di avvicinarsi alla ex compagna.