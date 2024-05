Ubriaco al bar semina il panico: danneggia un palazzo e aggredisce i carabinieri

Un 32enne genovese è stato denunciato dai carabinieri per minacce, oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'uomo, già noto per alcuni precedenti ed evidentemente ubriaco, ha cominciato a dare in escandescenze mentre si trovava all'interno di un bar nella zona di Rivarolo.

È stato quindi lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Nel frattempo il 32enne si era allontanato dal locale e aveva continuato a seminare il panico nella zona, danneggiando anche un condominio. Alla vista dei militari ha proseguito con l'atteggiamento violento, prima le minacce e poi calci e pugni ai carabinieri. Alla fine è stato bloccato e denunciato.

Nelle ultime ore i carabinieri hanno anche denunciato un altro 32enne genovese in via Ronchi a Multedo. L'uomo è stato sorpreso alla guida di un'automobile in stato di ebbrezza. L'alcol test ha rilevato un tasso due volte superiore al limite consentito, la patente è stata ritirata.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp