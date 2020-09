A spasso con soldi falsi, 18enne si difende: "Li ho comprati su internet"

Un 18enne di origini albanesi è stato denunciato dai poliziotti del Commissariato di Cornigliano dopo essere stato trovato in possesso di banconote false.

Il giovane è stato fermato per un controllo in vie Pierino Negrotto Cambiaso, a Rivarolo, ed è stato trovato in possesso di 12 banconote da 20 euro di cui 6 palesamente contraffatte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altre 3 banconote false sono state trovate nel suo appartamento: alla richiesta di spiegazioni, il 18enne cha dichiarato di aver acquistato il denaro falso su un sito cinese.